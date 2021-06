Wer wird Bürgermeister? Spannendes Polit-Duell in Zams

Diese Woche bestätigte es der 33-Jährige offiziell: „Unser Dorf hat viel Potenzial und viele Chancen, die wir nutzen müssen, um erfolgreich in die Zukunft gehen zu können. Dazu möchte ich meinen politischen und persönlichen Beitrag leisten.“ Aus seiner Sicht sollte es in einer Gemeinschaft, „wie wir es in Zams sind“, nicht um die Parteizugehörigkeit, sondern um die besten Ideen gehen. „Deshalb trete ich am 27. Februar 2022 mit einer offenen Liste an.“