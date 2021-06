Staatsbürgerschaft: SPÖ will schnellere Einbürgerungen und Doppelpass

Wien – Die Ausrichtung des rot-weiß-roten Staatsbürgerschaftsrechts lässt sich beim Integrationsfonds nachlesen: „Die Einbürgerung wird in Österreich als finales Zeichen der Integration und des Ankommens in Österreich gewertet“, heißt es etwa in dessen statistischem Jahrbuch. Die SPÖ will dieses Prinzip umkehren: „Die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist nicht die Krone, sondern der Motor der Integration“, sagt die rote Integrationssprecherin Nurten Yilmaz.