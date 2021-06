Absagen, neue Vorwürfe und ein Stasi-Vergleich im U-Ausschuss

Auch die ÖVP hat einen Akten-Trolley. „More of the same“, war gestern dort zu lesen, „mehr vom Gleichen“. Christoph Matznetter (SPÖ) fragte sich, ob Rücktritte wie von Schmid gemeint seien.

ÖVP-Fraktionssprecher Andreas Hanger bevorzugt eine andere Lesart: Der Ausschuss bringe nichts Neues. Gestern legt er in seiner Kritik an Korruptionsstaatsanwalt Matthias Purkart nach. Und er verurteilte die Veröffentlichung von Chats, die neben Schmid auch schon Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter zum Rückzug gebracht hatte: Die Inhalte der Chats seien „unmöglich“. Privat müsse aber privat bleiben. Er griff die NEOS an. Die Pinken rechtfertigten die Veröffentlichung von Nachrichten mit dem Interesse der Republik. Hanger zog einen Vergleich zur Unterdrückung in der früheren DDR: „Das hat die Stasi auch gemacht.“ Die NEOS fordern eine Entschuldigung.