Dreifacher Protest gegen Schwerverkehr-Transit durch Tirol

Lienz – Am kommenden Freitag, den 11. Juni, wird es laut werden auf dem Lienzer Hauptplatz. Die Osttiroler Gruppe der Bewegung „Fridays For Future“ (FFF) lädt um 14 Uhr zu einer Klima-Demo. Um 15 Uhr beginnt eine ähnliche Veranstaltung, ebenfalls von „Fridays For Future“ in Spittal an der Drau (Kärnten), um 17 Uhr lädt die Plattform Pro Pustertal zur Kundgebung in Toblach (Südtirol). Was die drei Veranstaltungen verbindet: Sie richten sich gegen den Transit-Schwerverkehr auf der Drautalbundesstraße B100, die in Südtirol SS49 heißt.