Auto und Motorrad kollidierten auf Kreuzung in Innsbruck

Innsbruck – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Innsbruck wurde eine 45-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt. Gegen 21.35 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Schullernstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung wollte er in die Kaufmannstraße einbiegen. Gleichzeitig kam die Frau auf dem Motorrad auf der Kaufmannstraße heran und wollte geradeaus weiter fahren.