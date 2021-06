TT-Analyse: Von leeren Almen und falschen Versprechen

Hierzulande häufen sich aktuell Meldungen über Tiere, die von Beutegreifern getötet wurden. Noch bevor die Almsaison so richtig begonnen hat. Nicht wenige heimische Landwirte, besonders Schafhalter, überlegen, heuer gar nicht erst aufzutreiben. Ängste und Unsicherheiten greifen um sich. Was langfristig dazu führt, dass eine große Zahl an Bauern für immer ihre Stalltüren schließt – mit fatalen Folgen für das Land und seine Bewohner. Stehen Almen leer, werden Weiden im Hochgebirge nicht mehr bestoßen, verwildern ganze Landstriche. Was unweigerlich die Gefahr für Naturkatastrophen ansteigen lässt.