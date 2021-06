Konkreter Wolfsverdacht: Elf tote Schafe am Lader Heuberg

Eine Wölfin aus der italienischen Population mit der Bezeichnung 70FATK war im vergangenen Jahr verantwortlich für tote und verschwundene Schafe am Sonnenplateu sowie in Spiss, Pfunds und See. Zuletzt war sie nachweislich im August 2020 dort unterwegs. Ob sie nun die Schafe am Lader Heuberg gerissen hat, muss durch genetische Untersuchung und die Genotypisierung zur Bestimmung des Individuums geklärt werden. Noch liegen hierzu keine Informationen vor.