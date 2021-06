Bei Arbeiten Gasleitung beschädigt: Innsbrucker Mehrparteienhaus evakuiert

Innsbruck – Die Berufsfeuerwehr Innsbruck musste am Mittwochvormittag ausrücken, weil ein 25-Jähriger in einer Wohnung im Stadtteil Hötting eine Gasleitung beschädigt hatte. Wie die Polizei berichtet, führte der Mann gegen 9.20 Uhr mit einem Winkelschleifer Arbeiten an einer Wand durch, als es zu dem Missgeschick kam.