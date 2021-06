Männliche Leiche nahe Tirol aus Inn geborgen: Hinweise erbeten

Nußdorf am Inn – Eine männliche Leiche ist Montagvormittag in der Nähe von Tirol – in Nußdorf am Inn im Landkreis Rosenheim – im Inn entdeckt worden. Weil die bayerische Polizei bisher keine Informationen über die Identität des etwa 60 Jahre alten Mannes hat, bat sie um entsprechende Hinweise. Die Todesursache war bisher ungeklärt, es gab aber keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Man könne einen Unfall nicht ausschließen, hieß es zur APA.