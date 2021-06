Überflutete Keller nach Starkregen in Oberndorf und Kitzbühel

Oberndorf, Kitzbühel – Ein lokales Gewitter mit Starkregen hat am späten Mittwochnachmittag in Oberndorf und vereinzelt auch in Kitzbühel für Überschwemmungen gesorgt. Wie die Leitstelle gegenüber der Tiroler Tageszeitung berichtet, wurden mehrere Keller überflutet und kleinere Bäche traten über die Ufer. An der Bahnstrecke in Oberndorf kam es kurzzeitig zu Behinderungen, da Schotter die Gleise teilweise verlegt hatte. Zu gröberen Schäden dürfte es nach derzeitigem Stand nicht gekommen sein. (TT.com)