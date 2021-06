30-Jährige in Hochzirl nach elf Monaten aus dem Koma erwacht

Durch Geldspenden kann Cristina Rosi in Hochzirl behandelt werden. Ihr Mann hofft auf weitere Spenden.

Zirl – Eine italienische Frau ist in der Rehabilitationsklinik Hochzirl nach elf Monaten im Koma erwacht. Die 30-jährige Cristina Rosi war zur Behandlung in die Klinik eingeliefert worden, nachdem sie infolge eines Herzstillstands bei der Geburt ihrer Tochter in der toskanischen Stadt Arezzo Hirnschäden erlitten hatte, berichteten italienische Medien.