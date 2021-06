Protest gegen Kickl: Parteiaustritte in der Steiermark

Der neue Parteiobmann kommt nicht überall gut an.

Spielberg – Die Übernahme des FPÖ-Vorsitzes durch Herbert Kickl wird nicht in der ganzen Partei begeistert aufgenommen. In der Steiermark – konkret in Spielberg – haben ein Gemeinderat und acht weitere Parteimitglieder die FPÖ aus Protest verlassen. „Kickl ist als Parteichef nicht tragbar und viel zu radikal“, sagte der Gemeinderat Manuel Lackner zur Kleinen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe).