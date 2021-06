Lachgas gegen Depressionen: Neue Studie zeigt auf

„Wir fragten uns, ob unsere bisherige Konzentration von 50-prozentigem Lachgas zu hoch war und wir durch eine Senkung der Dosis den klinischen Nutzen maximieren und die negativen Nebenwirkungen minimieren könnten", erklärte Nagele. In der neuen klinischen Phase-II-Studie erhielten dieselben Patienten in einem einmonatigen Abstand drei verschiedene Inhalationssitzungen mit entweder 50- bzw. 25-prozentigem Lachgas oder einem Placebo.

Es zeigte sich, dass die Behandlung mit der 25-prozentigen Lachgas-Konzentration fast so wirksam war wie jene mit 50-prozentigem Lachgas, dabei aber nur ein Viertel der negativen Nebenwirkungen auftrat. Bei der ersten Studie wurden die Depressions-Symptome nur bis zu 24 Stunden nach der Behandlung ausgewertet, in der neuen Untersuchung passierte dies über zwei Wochen. Zur Überraschung der Mediziner hielten die Verbesserungen der Symptome bei einigen Patienten über den gesamten Auswertungszeitraum an.

Laut Charles Conway, Direktor der Ambulanz für behandlungsresistente Depression und Neurostimulation an der Washington University School of Medicine (USA), sprechen etwa 15 Prozent der Menschen, die an Depressionen leiden, nicht auf die Standard-Antidepressiva-Behandlung an. Sie würden oft jahre- bis jahrzehntelang an einer lebensbedrohlichen Depression leiden und es sei unklar, warum die Standardbehandlungen bei ihnen nicht wirken. Neuartige Therapieformen wie Lachgas seien entscheidend für diese Menschen.