Toaster löste Brand in Lokal in Fulpmes aus

Fulpmes – In der Küche eines Restaurants in Fulpmes ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, kam es aufgrund von Reparaturarbeiten zu einer geplanten Stromabschaltung. Zuvor hatte der Pächter eines Lokals das Mittagsgeschäft abgewickelt und nach eigenen Angaben kontrolliert, ob alle Geräte ausgeschaltet wurden.