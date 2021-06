Visionär im Denken und Bauen: Architekt Carl Pruscha wird 85

Innsbruck – Carl Pruscha, der heute seinen 85. Geburtstag feiert, war vieles in seinem aufregenden Architektenleben. Den in Innsbruck geborenen, in der Wildschönau aufgewachsenen Baukünstler zog es nach seinem Architekturstudium an der Wiener Akademie der bildenden Künste – an der er später viele Jahre lang selbst unterrichten bzw. die er bis zu seiner Emeritierung 2004 als Rektor leiten sollte – in die USA. Um an der Harvard University Städtebau zu studieren, bevor er von der UNO als Regierungsberater für Raumplanung nach Kathmandu geschickt wurde, wo er dieses Wissen hautnah in der Praxis erproben konnte.