Frauenberufszentrum Osttirol: „Berufswahl gehört in Schulen“

Lienz – Es sind junge Frauen bis zum Alter von 25 Jahren, für die das Frauenberufszentrum Osttirol (FBZ) mit Verena Troger eigens eine neue Ansprechpartnerin eingestellt hat. Seit Mai hat Troger in Einzelberatungen ein offenes Ohr für Arbeitssuchende, ab dem Herbst sollen auch Gruppenangebote zur Neuorientierung beitragen.

„Bei der Berufswahl denken die meisten Mädchen noch nicht an die Vereinbarkeit ihrer Tätigkeit mit einer Familie, das kann nach wenigen Jahren zum Problem werden“, berichtet die Jungberaterin, die selbst noch einen Masterabschluss an der Universität Graz in Angriff nimmt. Entsprechend sind es aktuell junge Mütter Anfang 20, für die nach ihrer Karenz die zeitlichen Zwänge von Schichtbetrieb oder Nachtarbeit sowie fehlende Kinderbetreuung zur Herausforderung werden.