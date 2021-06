Fußgängerin in Hall von Auto erfasst: Lenker beging Fahrerflucht

Hall in Tirol – In der Kaiser-Max-Straße in Hall wurde Mittwochabend eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt. Die 43-Jährige ging gegen 19 Uhr laut Polizei mit ihrem Hund hinter den vor der Berufsschule geparkten Fahrzeugen ein kurzes Stück straßenseitig, um zu ihrem Pkw zu gelangen. Dabei erfasste sie ein aus Fahrtrichtung Osten kommendes Fahrzeug – vermutlich ein weißer VW Bus – mit dem Seitenspiegel im Oberkörperbereich. Danach bog der Lenker in die Aichatstraße in Richtung Norden ab. An der Unfallstelle blieb die Abdeckung des Seitenspiegels zurück.