„Architekturtage“ heuer online: Raum als Element der Pädagogik

Die Beiträge steuern die diversen Architekturhäuser bei, das Innsbrucker aut sechs davon. In denen aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht wird, welche Rolle gute Architektur im Zusammenhang mit Schule, sozusagen als pädagogisches Element, spielt. In Beitrag Nr. 1 wird das Innsbrucker bilding vorgestellt, der vom aut initiierten und von Monika Abendstein gegründeten und geleiteten Kunst- und Architekturschule am Rand des Rapoldiparks, wo das Motto der Architekturtage seit fünf Jahren lustvoll aktiv gelebt wird (ab 16.40 Uhr).

Gedanken zum Thema Stadt als Lebens-, Lern- und Kulturraum machen sich Studierende des ./studio2 der Innsbrucker Architekturfakultät in dem Kurzfilm „Small Urban Places Beyond Old School“ (ab 17.53 Uhr), „Der Raum als dritter Pädagoge“ heißt der Film von Ivona Jelcic und Günter Richard Wett, in dem es um außergewöhnliche Tiroler Bildungsbauten seit den 1970er-Jahren geht (ab 20.37 Uhr).