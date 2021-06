Lebenshilfe Tirol pflanzt „bunten Wald“ für den Klimaschutz

Innsbruck – Die Lebenshilfe Tirol will als Klimabündnispartnerin ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen und hat Themen wie Umwelt, Ressourcen und Nachhaltigkeit fest in ihrer Identität verankert. „Menschen mit Behinderungen sowie Mitarbeiter können auch selbst etwas tun und sich aktiv am Klimaschutz beteiligen“, erklärt Georg Willeit, Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol gem. GmbH, zu einem begonnenen Projekt: 460 Nadel- und Laubbäume wurden kürzlich gemeinsam mit Forstspezialisten in mehreren Regionen gepflanzt. In Teams wurden Löcher gegraben, die Bäume eingepflanzt und mit Pfosten gestützt, vor drohendem Wildverbiss geschützt und zusätzlich mit einem Namensschild versehen. In Partnerschaft mit dem Tiroler Forstverein und den Bezirksforstinspektionen sollen in den nächsten Monaten und Jahren tirolweit möglichst viele Bäume gepflanzt werden und in der Folge einen „Bunten Lebenshilfe Wald“ fest wurzeln und wachsen lassen.