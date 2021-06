Bauboom brachte lange Lieferzeiten: Holz-Knappheit wohl noch bis Herbst

Wien – Materialengpässe machen der Bauwirtschaft derzeit nicht nur in Tirol, sondern in ganz Österreich zu schaffen. Vor allem beim Baustoff Holz müssen Bauwirtschaft, Häusl-bauer und Bastler teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Zugleich sind die Holzpreise aufgrund der hohen Nachfrage gestiegen.