Collage aus Genres und Kulturen beim Klangspuren-Festival

Innsbruck – Nicht nur Brücken schlagen, sondern auch ein Umdenken anregen, das will Reinhard Kager mit dem diesjährigen Klangspuren-Festival (10. bis 26. September). Bewusst hat er deshalb das englische „transitions“ als Festivalmotto gewählt, das auch einen Wandel impliziert. In seiner dritten und letzten Festivalausgabe (ab 2022 übernehmen Christoph Dienz und Clara Iannotta die künstlerische Leitung) will er nach dem stark verkürzten Corona-Programm 2020 an die Zeit vor der Pandemie anschließen, so Kager anlässlich der gestrigen Programmpräsentation im Mathoi-Haus in Schwaz. In dieser historischen Stätte wird sich das Tiroler Festival für Neue Musik auch in Zukunft verorten, betont Thomas Larcher, der die Klangspuren einst mitbegründet hat. Er kehrte 2021 als Vereinsobmann an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Zum ersten Mal dabei ist auch Neo-Geschäftsführerin Maria Salchner, Nachfolgerin von Angelika Schopper.