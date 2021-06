TT-Analyse zu Bidens Außenpolitik: Machtkampf im Zeichen der Demokratie

Demokratie zählt zu den Kernthemen von Joe Bidens Präsidentschaft. „Erneut haben wir gelernt, dass Demokratie etwas Kostbares ist. (...) Und in dieser Stunde hat sich die Demokratie durchgesetzt“, formulierte er schon in seiner Antrittsrede im Jänner. Seine Worte wurden damals in erster Linie innenpolitisch verstanden. Nach Donald Trumps Kampagne gegen das Wahlergebnis bedeutete Bidens Amtsantritt eine Erleichterung: Die amerikanische Demokratie hat den Sturm vorerst überstanden.