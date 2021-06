Ab Sonntag: Zugangebot im Tiroler Oberland wird ausgebaut

Innsbruck – Die Zugverbindungen im Tiroler Oberland werden mit Sonntag kräftig ausgebaut. Pro Woche sollen dort in Zukunft 19 REX-Züge und 30 S-Bahnen mehr unterwegs sein. Das gab das Land Tirol in einer Aussendung bekannt.

Rund 200.000 zusätzliche Bahnkilometer im Jahr. Damit möchte man das Mobilitätsangebot im Oberland verbessern. Vor allem geht es dabei um eine dichtere Taktung am Wochenende, freut sich Mobilitätslandesrätin Ingrid Felipe: „Mehr Züge an den Wochenenden erleichtern den Umstieg auf die Öffis im Freizeitverkehr und entlasten gleichzeitig auch unser Klima“. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Tirol, dem Klimaschutzministerium und den ÖBB.

Ab Sonntag, 13. Juni 2021, verkehren an Samstagen und Sonntagen wesentlich mehr Züge in ganz Tirol. Auf der Strecke Jenbach bis Telfs-Pfaffenhofen fahren die S-Bahnlinien S4 und S5 nun täglich im Halbstundentakt. Im Stundentakt fährt täglich die S-Bahnlinie S5 über Telfs hinaus weiter nach Ötztal Bahnhof. Die Linie REX1 verkehrt täglich im Stundentakt von Innsbruck über Telfs-Pfaffenhofen und Ötztal Bahnhof nach Landeck.

Damit gibt es am Wochenende also beinahe doppelt so viele tägliche Verbindungen. Gäste mit den Zielen Telfs, Stams, Silz, Ötztal, Roppen, Imst, Imsterberg, Schönwies und Landeck sollen davon besonders profitieren, da die schnellere Verbindung nicht nur unter der Woche im Stundentakt verkehrt, sondern nun auch am Wochenende in derselben Intensität.