Tiroler Liga als Talente-Bühne

Innsbruck – Die Tiroler Tennisliga – Corona-bedingt auch in dieser Saison neu verpackt. Mit verspätetem Beginn und verspätetem Ende. Mit acht Herren- und sechs Damen-Mannschaften. Mit keinem Meister- oder Abstiegs-Play-off, sondern mit einem Endspiel der beiden auf Platz eins und zwei platzierten Teams des Grunddurchgangs. Und in manchen Teams mit einer Mischung aus älteren und besonders jungen Spielern.

Erst elf Jahre zählt zum Beispiel Talent Anna Pircher vom SV Zams, das nach zwei Spieltagen auf eine makellose Bilanz von 4:0 Siegen (Einzel und Doppel) verweisen kann. Mit einer verjüngten Riege präsentierte sich der TC Kitzbühel. Die Hoffnungen Emily Lederer (14) und Sarah Messenlechner (14) drücken nicht nur den Altersschnitt, sondern nützen auch die Liga-Courts für Wettkampfpraxis. Ähnlich die Situation bei Tabellenführer TSV Raiba Hall, der mit den Erenda-Schwestern (15/17) an der Spitze und Julia Moser (15) plötzlich zu den Mitfavoritinnen auf den vakanten Mannschaftstitel zählt. Dabei steht am Samstag gegen den SV Zams eine vorentscheidende Begegnung am Spielplan.