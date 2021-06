Angerer glänzt auf Gras erstmals im Roten Trikot

Innsbruck – Im Grasski-Zirkus ist Hannes Angerer schon ein „alter Hase“. Beim Weltcup-Auftakt in die neue Saison fuhr der 27-jährige Tiroler am vergangenen Wochenende in Piestany (Slowakei) einen dritten Rang im Sprint-Slalom und den Sieg im Spezial-Slalom ein. Das bescherte dem Routinier die Ehre, dass er am 19. Juni erstmals im Roten Trikot des Gesamtweltcupführenden nach Rettenbach (Gemeinde Bernstein im Burgenland) reisen wird.