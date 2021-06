Dunkelziffer und Datenmangel bei Volkskrankheit Diabetes

Wien – Mediziner kritisieren den Datenmangel bei Diabetes und wollen der Dunkelziffer mit Eigeninitiative entgegenwirken. "Wir gehen davon aus, dass wir 700.000 Menschen in Österreich haben, die Typ-2-Diabetes haben, aber wir wissen es nicht", sagte Harald Sourij von der Diabetes Gesellschaft (ÖDG) am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Ärztekammer (ÖÄK). In Zusammenarbeit mit 90 niedergelassenen Ärzten in allen Bundesländern wird nun eine Studie durchgeführt.