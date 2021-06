Noch ohne Impfungen: Grüner Pass mit QR-Code seit heute in Betrieb

Wien – Der elektronische Grüne Pass mittels QR-Code ist seit dem heutigen Donnerstag in Betrieb. Das teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Allerdings können die Zertifikate mit EU-konformen QR-Codes vorerst nur für Genesene und Getestete digital erstellt und abgerufen werden, für Geimpfte wird das erst in einem nächsten Schritt der Fall sein. Wann das möglich wird, steht noch nicht genau fest, es soll aber spätestens mit der EU-Regelung am 1. Juli so weit sein.