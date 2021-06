„Obmanndebatten" in ÖVP für Blümel normal, SPÖ hält Chats für „zynisch"

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. © CHRISTOPHER DUNKER

Wien – Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich heute zurückhaltend zu den gestern neu aufgetauchten Chats zwischen ihm und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid gezeigt. Er verwies am Rande einer Pressekonferenz auf die unzähligen Obmanndebatten, die es in der Vergangenheit in der ÖVP gegeben habe. Dass die Grünen als Koalitionspartner für eine weitere Ladung des Finanzministers in den U-Ausschuss gestimmt haben, sei kein Problem.

Dass er, Blümel, im April 2016 an Schmid geschrieben hat „Mitterlehner spielt keine Rolle mehr..." – mehr als ein Jahr bevor der damalige Vizekanzler und ÖVP-Parteiobmann Reinhold Mitterlehner durch den nunmehrigen Bundeskanzler Sebastian Kurz abgelöst wurde – sei eine „Debatte über die Situation in der Innenpolitik" gewesen. Er habe jedenfalls nie schlecht über Mitterlehner gesprochen, das Buch des Ex-Parteiobmanns, wo dieser Kritik an Kurz und seinem Umfeld im Zusammenhang mit seiner Entmachtung übt, hat Blümel nach Eigenangaben nicht gelesen.

📽️ Video | Blümel nimmt Stellung zu neuen Chats

Kein Kommentar zu: „Du schuldest mir was"

Dass Schmid an Kurz geschrieben hat „Du schuldest mir was", nachdem Schmid ihm eine deutlich Budgeterhöhung in Aussicht gestellt hatte, kommentierte Blümel nicht näher. Für die Budgetvergaben sei jedenfalls das Parlament zuständig, merkte er an.

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch legten die Chats einen „unfassbaren Zynismus und blanke Niedertracht" der „türkisen Truppe" offen. Vor dem Hintergrund der bekannt gewordenen Chats will Deutsch von Kurz wissen, „mit welchem Budget Kurz das berüchtigte Projekt Ballhausplatz finanzierte und welche Gegenleistung der Kanzler später Schmid schuldig war". Um diesen „brandaktuellen Fährten" nachgehen zu können, müsse „der höchst erfolgreiche Ibiza-Untersuchungsausschuss unbedingt fortgesetzt werden", appellierte Deutsch an die Grünen, einer Verlängerung zuzustimmen.

Blümel lobt Maurer und kritisiert andere Grüne

Dass er mit den Stimmen der Grünen nun noch einmal für den Ibiza-U-Ausschuss geladen wurde, wollte Blümel heute nicht überbewerten. Er lobte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer, merkte aber auch an, dass bei den Grünen wohl manche „die Ideologie über die Ökologie stellen".