Südtirols Alt-LH Durnwalder nun rechtskräftig verurteilt

Bozen – Die Verurteilung des Südtiroler Altlandeshauptmann Luis Durnwalder (SVP) in der sogenannten Sonderfonds-Causa ist rechtskräftig. Der Kassationsgerichtshof in Rom bestätigte am Mittwochabend das Urteil des Oberlandesgerichts Trient, wie die Südtiroler Tageszeitung Dolomiten (Donnerstag) berichtete. 2019 war Durnwalder der Unterschlagung im Amt für schuldig befunden und zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden.

Das Gericht der letzten Instanz in Rom sah es als erwiesen an, dass der frühere Südtiroler Landeshauptmann mehrmals über den Sonderfonds private Ausgaben vorfinanziert hatte. Durnwalders Verteidiger Gerhard Brandstätter kündigte an, gegen das Urteil vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen zu wollen.