Unbekannte lösten Radmuttern von Auto in Grinzens

Grinzens – Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen 1. Mai und 8. Juni in Grinzens am Auto einer 47-Jährigen zu schaffen gemacht und die Radmuttern eines Reifens gelöst. Die Frau bemerkte dies zum Glück noch rechtzeitig während der Fahrt. Der Schaden wurde in einer Werkstatt behoben, das Auto wurde nicht beschädigt. Es wird Anzeige gegen Unbekannt erstattet. (TT.com)