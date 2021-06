Ab Sonntag fahren mehr Züge ins Tiroler Oberland

Konkret verkehren an Samstagen und Sonntagen wesentlich mehr Züge in ganz Tirol. Auf der Strecke Jenbach bis Telfs-Pfaffenhofen fahren die S-Bahnlinien S4 und S5 nun täglich im Halbstundentakt. Im Stundentakt fährt täglich die S-Bahnlinie S5 über Telfs hinaus, weiter nach Ötztal-Bahnhof. Die Linie REX1 verkehrt täglich im Stundentakt von Innsbruck über Telfs-Pfaffenhofen und Ötztal-Bahnhof nach Land-eck. Das bringt vor allem für die Fahrgäste mit den Zielen Telfs, Stams, Silz, Ötztal, Roppen, Imst, Imsterberg, Schönwies und Landeck eine wesentliche Verbesserung, da die schnellere Verbindung nicht nur unter der Woche im Stundentakt verkehrt, sondern auch am Wochenende in derselben Intensität.