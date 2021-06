Bürger basteln selbst ihr Quartier: Instrumente gegen Flächenfraß in Tirol

Innsbruck – Steinberg am Rofan ist heute ein „Bergsteigerdorf“. Das klingt nicht wirklich spektakulär. Der Weg dorthin dürfte es für alle Beteiligten gewesen sein. „Die BewohnerInnen haben sich gefragt, was wirklich zu ihnen passt und womit sich die Steinbergerinnen und Steinberger identifizieren können“, erklärt Diana Ortner von der Abteilung Dorferneuerung im Land. Solche und ähnliche Projekte gibt es bereits in Tirol. Sie wurden aber als ein Baustein für eine qualitätsvolle und nachhaltige Landesentwicklung im Rahmen der Lebensraum-Perspektivenwoche gestern in Innsbruck präsentiert.