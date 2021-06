Petition für „Schlossmoar-Idyll“: Bürger machen gegen Hochstein-Parkplatz mobil

Lienz – Gegen den Bau von 119 neuen Parkplätzen in unmittelbarer Nähe der Talstation der Hochsteinbahnen regt sich Widerstand. „Große Teile der Bevölkerung stehen hinter uns“, argumentieren Laura Winkler, eine Anrainerin, und Renate Hölzl, Obfrau des Vereines Erholungslandschaft Osttirol. Die beiden Frauen haben eine Online-Unterschriftenaktion „Schlossmoar-Idyll statt Parkplatz“ gestartet, um „eine der letzten Streuobstwiesen in Lienz“ zu bewahren.

Wie berichtet, haben die Lienzer Bergbahnen mit ihrem Vorstand Mario Tölderer und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Theurl am Hochstein-Areal Grundstücke im Ausmaß von 25.000 Quadratmetern um den Preis von 1,8 Millionen Euro gekauft. In der Ebene soll eine Grünfläche samt Baumbestand 119 neuen Pkw-Stellplätzen Platz machen, am dicht bewaldeten Hang planen die neuen Eigentümer Rodungen für einen Weg, der Rodler, Skitourengeher und Mountainbiker sicher zu ihren Routen oberhalb einer Straße führen soll.