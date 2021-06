Fuchs reitet „Im Glück“ zum Sieg bei der Tiroler Vielseitigkeitsmeisterschaft

Innsbruck, Salzburg – Neue Tiroler Meisterin in der Vielseitigkeit ist Alexandra Fuchs. Sie erzielte in in den Disziplinen Dressur, Springen und Geländereiten auf ihrem Bayrischen Warmblut „Im Glück“ in Piesendorf vergangenens Wochenende das beste Ergebnis. Bei den Junioren siegte die 14-jährige Zara Von der Thannen aus Inzing auf ihrem 13-jährigen Warmblutwallach Jolan Kis Barat. Jolan ist selbst gezüchtet und wurde von Zaras Mutter selbst ausgebildet. Von der Thannen ist auch Teil des „Talente-Teams“ des Österreichischen Pferdesportverbandes (OEPS). In diesem Team werden ausgewählte Jugendliche gefördert und auf den internationalen Turniersport vorbereitet.