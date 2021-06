Grünes Licht für vier neue 30er-Zonen in Innsbruck

In der Tschamlerstraße, Müllerstraße, Matthias-Schmid-Straße sowie am Exerzierweg in Innsbruck gilt bald eine 30-km/h-Beschränkung.

Innsbruck – Wechselnde Mehrheiten, wechselnde Beschlüsse. Der Verkehrsausschuss der Stadt Innsbruck hat sich am Mittwochabend mehrheitlich für eine Ausweitung der 30-km/h-Beschränkungen ausgesprochen. Für die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Tschamlerstraße, der Müllerstraße und der Matthias-Schmid-Straße stimmten die Grünen, Für Innsbruck und die SPÖ. Dem 30er am Exerzierweg stimmten zudem auch ÖVP und FPÖ zu.

Während sich die grüne Klubobfrau Janine Bex hocherfreut über diese Beschlüsse „für eine menschenfreundliche Stadt“ zeigt, ist Verkehrsausschussobfrau Mariella Lutz (ÖVP) verärgert. „Durch die Salamitaktik der Grünen droht bald ein flächendeckendes Tempo 30 in Innsbruck“, befürchtet sie. Die Grünen würden in kleinen Portionen bestimmte Straßen vorschlagen, bis ein dichtes Netz an 30er-Zonen in der Stadt geknüpft sei, warnt Lutz.