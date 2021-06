„Begegnung schafft Integration“: Wie das Zusammenleben in Tirol funktioniert

Begegnungsräume wie die Lerncafés der Caritas – hier im Bild in Imst – sollen ein wichtiger Schlüssel zur Integration sein.

Gemeinsam mit dem Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler und dem Superintendenten der Evangelische Kirche in Salzburg und Tirol, Olivier Dantine, sowie Vertretern von Caritas und Diakonie präsentierte LR Fischer gestern einen „Schulterschluss zugunsten eines offenen und wertschätzenden Miteinanders in Tirol“.

Dabei betonten die Beteiligten, dass dieses Zusammenleben und die Begegnung auf Augenhöhe hierzulande bestens funktioniere. „Die Integration ist eine Erfolgsgeschichte, und ein konstruktives, respektvolles Zusammenleben ist in Tirol zum Glück kein Fremdwort“, meint Bischof Glettler und verweist auf die zahlreichen Integrationsangebote in den Bereichen Schule, Arbeit, Freizeit, beim Wohnen und Erlernen der Sprache. Aber auch Orte der Begegnung wie in den Pfarren, kirchlichen Einrichtungen und der Caritas seien wesentlich für ein Gelingen der Integration. „Die Begegnung und das Vorleben bringt mehr als jeder Wertekurs“, stimmt ihm Superintendent Olivier Dantine zu. Bedauerlicherweise werde die Flüchtlingsfrage jedoch nach wie vor oft nur als ‚Sicherheitsproblem‘ diskutiert“, räumt er ein. „Dabei sind es die Flüchtlinge, die Sicherheit suchen“, erinnert Dantine.