Architekt Peter Lorenz zu Widmungen in Tirol: „Probleme breitflächig erkennen“

Innsbruck – Keine Frage: Tirol ist ein schönes Land. Zumindest oben auf den Bergen. Was unten in den Tälern, Dörfern und Städten passiert, hat wenig mit einer nachhaltigen und enkeltauglichen Raumentwicklung zu tun. Fachleute sagen im erweiterten Sinne Quartiersentwicklung dazu. Vielerorts herrsche „rücksichtsloser Flächenfraß“ und „ein Wettbewerb der Hässlichkeiten“. Mit dieser Ansicht hat der Architekt Peter Lorenz bereits in einem früheren TT-Interview für Aufsehen gesorgt. Im TT-Studio erklärt er, dass der Flächenfraß österreichweit ein Problem sei, in Tirol aber besonders schwer wiege, weil es hier nur rund 13 Prozent bebaubare Fläche gibt.