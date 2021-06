TT-Leitartikel zum Projekt Europa: Die EU zur Melkkuh degradiert

Das Projekt Europa ist gescheitert. Dieser Meinung ist die Mehrheit der EU-BürgerInnen in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Österreich. Der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bezeichnete die Vertrauenskrise am Mittwoch im MCI als vorübergehend und der anfangs holprigen Pandemie-Bekämpfung geschuldet. Juncker nennt sich Optimist, verschweigt aber auch nicht, dass für einen guten Ausgang etwas getan werden muss. Das eigene Haus in Ordnung bringen, nannte er es am Mittwoch in einem anderen Zusammenhang.