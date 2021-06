Ausweis an Wien-Attentäter geliefert: Sieben Personen in Italien in Haft

Mailand – Sieben Personen sind von der Polizei in Mailand und in anderen lombardischen Städten wegen des Vorwurfs festgenommen worden, islamistischen Terroristen gefälschte Ausweise geliefert zu haben. Zu den Fundamentalisten, die einen gefälschten Ausweis erhalten haben sollen, zählt auch der 20-jährige Anhänger der radikalislamistischen Terrormiliz IS und Attentäter von Wien, berichtete die Polizei.