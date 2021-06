Vier Verletzte und 32 tote Tiere bei Brand eines Bauernhofes

Maria Neustift – Bei einem Brand in einem neu errichteten Stall eines Bauernhofes in Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) sind Donnerstagnachmittag vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Außerdem verendeten rund 30 Lämmer und Schafe sowie zwei Kälber. Durch den Wind griffen die Flammen auch auf das Dach des Wohntraktes über, so dass sowohl der Stall als auch der Dachstuhl des Bauernhauses komplett zerstört wurden. 18 Feuerwehren mit etwa 250 Mann waren im Einsatz, informierte die Polizei.