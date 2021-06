Für diesen Rekord-Diskuswurf gab es 2016 Olympia-Gold

Eisenstadt – Eisenstadt ist keine Olympia-Generalprobe. Und dennoch ist dieser österreichische Rekord-Diskuswurf von Lukas Weißhaidinger einer, der bis zu den Spielen in Tokio fliegen soll. Mit 69,04 Metern hat noch kein Österreicher so weit geworfen wie der Oberösterreicher am Mittwoch beim Austrian Meeting in Eisenstadt.