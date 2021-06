Heimpremiere für IEV-Damen gegen GAK-Tennis

Innsbruck – Unter dem Prinzip Hoffnung steht für Tirols Vereine der vierte Spieltag in der 1. Tennis-Bundesliga. Das Damenteam des TK IEV-MED-EL will in der Heimpremiere gegen GAK-Tennis nach drei Auswärtsspielen mit ebenso vielen Niederlagen den ersten Erfolg einfahren, baut dabei auf die Mayr-Schwestern aus Südtirol, die heuer erstmals eingesetzt werden. Auf einen Erfolg gegen Wr. Neustadt hofft auch Wörgl-Coach Stefan Schneck. „Dann hätten wir im Abstiegs-Play-off Heimvorteil.“ Den Einzug ins Obere Play-off hat Schneck abgeschrieben, weil er sich gegen das OÖ-Team am letzten Spieltag des Grunddurchgangs keine Chancen ausrechnet.