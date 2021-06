Sturm auf die erste Liga der Kufsteiner Tischtennisspieler

Jubel in Kufstein mit zwei Pokalen: Die Zweier-Damen und Einser-Herren holten sich die Titel in der zweiten Liga und steigen auf.Fotos: Schwaighofer

Innsbruck – Der Jubel in Kufstein ist groß, und das noch bevor die erste Damen-Mannschaft heute im Final Four um den österreichischen Tischtennis-Meistertitel spielt. „Es war hervorragend. Wir sind so begeistert und hätten nicht gedacht, dass es so gut laufen wird“, freut sich SU-Sparkasse-Sektionsleiter Hermann Moser. Zwei Meistertitel in der zweiten Bundesliga – die Damen und die Herren. „Dabei war die Zielvorgabe gewesen, den Abstieg zu verhindern“, erklärt Moser freudig. Das Sahnehäubchen der Saison soll heute folgen, auch wenn es schwer werde, gegen Österreichs bestes Team, Linz AG Froschberg um Europas Nummer eins Sofia Polcanova, etwas auszurichten. Moser: „Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen.“