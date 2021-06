Warner produziert „Herr der Ringe“-Animationsfilm

Hollywood – Das Hollywoodstudio Warner Bros. wird einen Animationsfilm aus der Welt von J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“-Büchern produzieren. „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ soll eine Schlacht zum Inhalt haben, die vor den Ereignissen der ab 2001 veröffentlichten Filmtrilogie „Herr der Ringe“ liegt.