„Hader on Ice“: Ein Boomer, der auf Eis tanzt

Geprobt hat Josef Hader sein neues Programm „Hader on Ice“ in den vergangenen Wochen im Innsbrucker Treibhaus-Turm. Aber das wussten nur Eingeweihte. Irgendwann – voraussichtlich im Spätherbst – wird er es dort auch ganz offiziell präsentieren. Am Donnerstag führte er es in Wien erstmals vor Publikum auf. Die ersten Kritiken sind euphorisch. Das lange Warten auf ein neues Programm der Kleinkunstgröße dürfte sich also gelohnt haben. Vor 17 Jahren hieß es „Hader muss weg“ – jetzt also liegt sein namensgleiches Bühnen-Alter-Ego auf Eis.