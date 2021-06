G7-Gipfel im englischen Cornwall hat begonnen

Carbis Bay – Im südenglischen Cornwall hat am Freitagnachmittag das G7-Gipfeltreffen führender Industrienationen begonnen. Zu den dreitägigen Beratungen in Carbis Bay kamen die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada, Japan und den USA erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder persönlich zusammen. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel erhofft sich "sehr gute Ergebnisse" vor allem zur Überwindung der Corona-Pandemie sowie in der Impfpolitik.