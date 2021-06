Verkehrslotse auf Baustelle in Matrei von Lkw überrollt: schwer verletzt

Matrei i. O. – Auf einer Baustelle auf der Felbertauernstraße in Matrei ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Verkehrslotse (52) wurde von einem sogenannten Hochdruckreinigungs-Lkw überrollt. Der 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste von einem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.