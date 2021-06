Nassereith – Ohne Zulassung, ohne Führerschein und alkoholisiert: So zogen Polizeibeamte aus Nassereith am Freitagnachmittag einen 34-Jährigen in Tarrenz aus dem Verkehr. Gegen 18 Uhr war der Streife der kennzeichenlose Pkw aufgefallen. Der Alkohol-Test ergab einen relevanten Messwert von 0,7 mg/l. Der Mann wird angezeigt. (TT.com)