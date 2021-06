BMW bleibt in Neuheitenlaune

München – Auch wenn bei der BMW Group sich zuletzt das Augenmerk auf die geplante Einführung von zwei neuen elektrischen Hoffnungsträgern – iX und i4 – richtete, vergisst die PR-Abteilung des Konzerns nicht auf andere Baureihen. Ende Mai präsentierte der süddeutsche Autobauer einen weiteren Sportwagen, nämlich das M4 Competition Cabrio mit einem 510 PS starken Aggregat, das in der Lage ist, den Allradler in 3,7 Sekunden von null auf 100 km/h zu beschleunigen. In dieser Woche zeigte das Unternehmen die ersten Bilder der zweiten 4er-Gran-Coupé-Generation mit den modernen Doppelnieren.