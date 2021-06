Pflegeangebote im Außerfern erweitert

Durch die Pflegedrehscheibe sind alle Einrichtungen im Bezirk eng vernetzt, sie wurden im Oktober 2017 erstmals in einem Folder zusammengefasst, um Betroffenen einen schnellen Überblick und das Finden einer optimalen Lösung zu ermöglichen. Inzwischen gibt es viele neue Unterstützungsangebote – und einen neuen Folder.

Der Sozial- und Gesundheitssprengel (SGS) Außerfern leistet inzwischen über 30.000 Stunden in den Bereichen Hauskrankenpflege und Heimhilfe. Zudem betreibt der SGS in Ehrwald, Elbigenalp und Grän dezentrale Tagespflege- und Tagesbetreuungseinrichtungen für die Senioren in den Talschaften inklusive kostenloser Hol- und Bringservices.